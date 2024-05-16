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Амикацина сульфат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл, №1 - Харьков (155060) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
69,69 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
77,22
Экономия: -2,82 грн
74,40 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
73,37 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
78,80 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
82,50
Экономия: -7,99 грн
74,51 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
84,43 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
79,77 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
79,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (4)
84,72
Экономия: -11,09 грн
73,63 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (25)
73,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
78,47 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (6)
78,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (6)
90,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (4)
90,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (3)
83,99
Экономия: -9,48 грн
74,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
76,03 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (5)
78,94 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
78,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (14)
87,40
Экономия: -15,03 грн
72,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (4)
84,77
Экономия: -12,61 грн
72,16 грн