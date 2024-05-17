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Амбролитин сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Запорожье (189499) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
84,95 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (1)
85,40
Экономия: -2,88 грн
82,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
87,64
Экономия: -5,12 грн
82,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (1)
75,03
Экономия: -2,21 грн
72,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
75,43
Экономия: -2,61 грн
72,82 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
87,58
Экономия: -5,15 грн
82,43 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
85,72 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188-А
Всего: упаковка (1)
85,70 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 31
Всего: упаковка (1)
89,30 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
85,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
87,65
Экономия: -5,44 грн
82,21 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
87,12
Экономия: -3,39 грн
83,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
85,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Никополь, ул. Бандеры Степана, 46-А
Всего: упаковка (1)
84,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (3)
76,98 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
76,71
Экономия: -2,82 грн
73,89 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (3)
88,16
Экономия: -5,64 грн
82,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
85,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
85,17
Экономия: -2,74 грн
82,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (1)
85,40 грн