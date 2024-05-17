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Амбролитин сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Одесса (189499) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (2)
85,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
85,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
85,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
83,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
85,69 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
84,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
85,05
Экономия: -2,83 грн
82,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (1)
84,94 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Раздельная, ул. Европейская, 5-Б
Всего: упаковка (1)
86,04 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Веселиново, ул. Богданова, 1-Б
Всего: упаковка (1)
85,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
Всего: упаковка (1)
85,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Всего: упаковка (1)
85,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Тура, 15
Всего: упаковка (1)
86,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
Всего: упаковка (1)
85,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
86,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 36/1
Всего: упаковка (1)
85,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
84,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Захаровка, ул. Одесская, -
Всего: упаковка (1)
86,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белозерка, пер. Торговый, 18-А
Всего: упаковка (2)
85,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белозерка, ул. Свободы, 86
Всего: упаковка (1)
85,55 грн