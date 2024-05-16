Амбролитин сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Львов (189499) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Здорова родина
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Львов, ул. Литвиненко, 4
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Львов, ул. Любинская, 96
В других городах:
Здорова родина
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Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
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Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Пульс
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Червоноград, ул. Сокальская, 12
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Стрый, ул. Успенская, 39
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Радехов, ул. Львовская, 1-А
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Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 8
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Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
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Ивано-Франковск, ул. Василиянок, 11/8
Здорова родина
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Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 107/2
Здорова родина
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Ивано-Франковск, ул. Сухомлинского, 6
Здорова родина
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Ивано-Франковск, ул. Сорохтея, 41-А
Подорожник
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Тернополь, ул. Опильского, 2
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Тернополь, ул. Торговица, 23
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Тернополь, ул. Торговица, 7
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Луцк, ул. Ковельская, 68