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Амбролитин сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Львов (189499) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
91,16
Экономия: -0,94 грн
90,22 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
86,74
Экономия: -1,02 грн
85,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (3)
85,83 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
91,13 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (3)
90,66
Экономия: -0,53 грн
90,13 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Червоноград, ул. Сокальская, 12
Всего: упаковка (1)
113,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 39
Всего: упаковка (1)
84,04
Экономия: -3,64 грн
80,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Радехов, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (1)
87,04
Экономия: -0,34 грн
86,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1)
89,50
Экономия: -0,73 грн
88,77 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1)
90,18
Экономия: -0,27 грн
89,91 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28-А
Всего: упаковка (2)
102,10
Экономия: -21,70 грн
80,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (1)
84,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Василиянок, 11/8
Всего: упаковка (1)
91,71 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 107/2
Всего: упаковка (1)
91,29
Экономия: -0,40 грн
90,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сухомлинского, 6
Всего: упаковка (1)
84,29
Экономия: -1,51 грн
82,78 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сорохтея, 41-А
Всего: упаковка (1)
92,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Опильского, 2
Всего: упаковка (1)
107,99
Экономия: -25,93 грн
82,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 23
Всего: упаковка (1)
85,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
85,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Ковельская, 68
Всего: упаковка (1)
85,74 грн