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Амбролитин сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Киев (189499) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
85,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
83,51
Экономия: -3,15 грн
80,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
84,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
85,39
Экономия: -2,96 грн
82,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
85,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
84,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
84,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
Всего: упаковка (2)
85,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
Всего: упаковка (1)
85,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
85,34 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (1)
84,10
Экономия: -3,74 грн
80,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
Всего: упаковка (1)
84,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дегтяревская, 62
Всего: упаковка (1)
85,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
84,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Соборности, 5-Д
Всего: упаковка (1)
84,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Соборности, 7-Б
Всего: упаковка (1)
85,44 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Практичная, 3-А
Всего: упаковка (1)
97,66 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (1)
102,50
Экономия: -20,44 грн
82,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
93,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 4
Всего: упаковка (1)
85,72 грн