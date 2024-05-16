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Амбролитин сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Харьков (189499) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
63,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
63,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
85,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
85,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
85,62 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
84,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
85,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 16
Всего: упаковка (1)
84,91 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (1)
81,64
Экономия: -1,24 грн
80,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
85,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
Всего: упаковка (1)
85,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
Всего: упаковка (1)
85,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
Всего: упаковка (1)
85,72 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
85,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 64
Всего: упаковка (1)
85,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
85,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 7
Всего: упаковка (1)
85,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (1)
85,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 134/3
Всего: упаковка (2)
84,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 64
Всего: упаковка (1)
85,09 грн