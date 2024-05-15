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Амбролитин сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (189499) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
85,86 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
85,07 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (3)
86,59
Экономия: -4,07 грн
82,52 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
87,65
Экономия: -3,92 грн
83,73 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
85,72 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
85,03
Экономия: -2,60 грн
82,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
86,27
Экономия: -4,06 грн
82,21 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
85,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
76,69
Экономия: -3,87 грн
72,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (3)
76,98 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
77,42
Экономия: -3,53 грн
73,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
87,37
Экономия: -4,94 грн
82,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
87,24
Экономия: -4,81 грн
82,43 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (1)
76,73
Экономия: -3,91 грн
72,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (1)
85,52
Экономия: -3,00 грн
82,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
85,44
Экономия: -2,92 грн
82,52 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (1)
85,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 17-А
Всего: упаковка (1)
84,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
84,95 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (1)
85,11 грн