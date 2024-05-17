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Азитромицин Евро таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер тм Solution Pharm, №3 - Одесса (917444) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (2)
127,57 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается через 16 мин
Николаев, просп. Мира, 2-Б/33
Всего: упаковка (2)
128,20 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 17
Всего: упаковка (3)
119,24 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Зализняка Максима, 34/4
Всего: упаковка (1)
127,72 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (1)
128,88 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 47-А
Всего: упаковка (1)
128,53 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
119,80 грн
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Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
Всего: упаковка (1)
118,85 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Русовой Софии, 3
Всего: упаковка (3)
127,88 грн
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (1)
127,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 5/7
Всего: упаковка (2)
119,85 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 40-Е
Всего: упаковка (1)
119,27 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (2)
119,89 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Соборности, 5-Д
Всего: упаковка (1)
119,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
119,17 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 13
Всего: упаковка (1)
128,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 7
Всего: упаковка (1)
128,07 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 42-Н
Всего: упаковка (1)
119,86 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 51
Всего: упаковка (1)
118,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (2)
128,22 грн