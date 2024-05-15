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Азитромицин Евро таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер тм Solution Pharm, №3 - Харьков (917444) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тринклера, 6
Всего: упаковка (1)
118,67 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
128,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (4)
119,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 25-А
Всего: упаковка (1)
119,18 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 64
Всего: упаковка (1)
118,92 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 160
Всего: упаковка (1)
119,14 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29-Б
Всего: упаковка (1)
119,09 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Мудрого Ярослава, 20
Всего: упаковка (2)
128,15 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, пер. Коржевский, 34
Всего: упаковка (1)
128,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (2)
128,22 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 51
Всего: упаковка (1)
118,33 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 42-Н
Всего: упаковка (1)
119,86 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхняя Сыроватка, ул. Макаренко, 13
Всего: упаковка (2)
127,99 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 36
Всего: упаковка (1)
129,15 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (1)
128,88 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 47-А
Всего: упаковка (1)
128,53 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Зализняка Максима, 34/4
Всего: упаковка (1)
127,72 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 17
Всего: упаковка (3)
119,24 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 100
Всего: упаковка (4)
118,52 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 40-Е
Всего: упаковка (1)
119,27 грн