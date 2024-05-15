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Азитромицин-КР порошок гранулированный для оральной суспензии 200 мг/5 мл банка 25.4 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (326812) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
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Открыто Закроется в 20:00
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Всего: упаковка (5)
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Экономия: -24,96 грн
188,99 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
169,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (4)
152,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (4)
149,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом