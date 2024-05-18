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БАРСУЧИЙ ЖИР жидкость бутылка стеклянная 100 г, №1 - Запорожье (78066) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
253,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
300,45
Экономия: -46,65 грн
253,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
253,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
249,10 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
290,99
Экономия: -51,33 грн
239,66 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
270,00
Экономия: -35,00 грн
235,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
253,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -39,33 грн
239,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
274,03
Экономия: -20,23 грн
253,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
249,07 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
253,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
281,99
Экономия: -23,72 грн
258,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
265,85
Экономия: -12,28 грн
253,57 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
253,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
253,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
268,59
Экономия: -15,02 грн
253,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
297,08
Экономия: -38,58 грн
258,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
253,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
253,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
253,90 грн