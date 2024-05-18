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БАРСУЧИЙ ЖИР жидкость бутылка стеклянная 50 г, №1 - Запорожье (78065) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
128,90 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
149,12
Экономия: -25,67 грн
123,45 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
137,41
Экономия: -14,00 грн
123,41 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
128,90 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
137,08 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
128,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
128,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
140,05
Экономия: -16,33 грн
123,72 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
128,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
128,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
128,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
128,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
135,63
Экономия: -23,10 грн
112,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
133,71
Экономия: -9,86 грн
123,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
152,64
Экономия: -28,51 грн
124,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
142,38
Экономия: -18,12 грн
124,26 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
128,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
145,73
Экономия: -22,08 грн
123,65 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
128,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
137,84 грн