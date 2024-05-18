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БАРСУЧИЙ ЖИР капсулы 300 мг, №100 - Запорожье (179264) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
254,20 грн
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
271,54 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
300,56
Экономия: -43,47 грн
257,09 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
254,20 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
281,00
Экономия: -43,00 грн
238,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
269,52 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
254,20 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
254,20 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
270,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
271,83
Экономия: -19,01 грн
252,82 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
254,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
270,40
Экономия: -17,75 грн
252,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
276,24
Экономия: -22,11 грн
254,13 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
254,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
299,77
Экономия: -45,64 грн
254,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
269,64
Экономия: -13,74 грн
255,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
272,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
270,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
303,31
Экономия: -44,47 грн
258,84 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
284,96
Экономия: -30,83 грн
254,13 грн