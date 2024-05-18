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БАРСУЧИЙ ЖИР капсулы 300 мг, №60 - Запорожье (172492) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
198,00
Экономия: -44,00 грн
154,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
195,47
Экономия: -28,37 грн
167,10 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
178,66
Экономия: -9,76 грн
168,90 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
188,50
Экономия: -30,57 грн
157,93 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
184,00
Экономия: -30,00 грн
154,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (126)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
167,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (6)
179,99
Экономия: -22,06 грн
157,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
185,02
Экономия: -18,04 грн
166,98 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (126)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
167,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
186,84
Экономия: -19,60 грн
167,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
181,70
Экономия: -11,51 грн
170,19 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (126)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
167,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
197,71
Экономия: -27,52 грн
170,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
177,02
Экономия: -9,02 грн
168,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
196,39
Экономия: -26,05 грн
170,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
188,10
Экономия: -17,91 грн
170,19 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (126)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
167,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
191,14
Экономия: -24,04 грн
167,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
176,99
Экономия: -19,06 грн
157,93 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (126)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
167,30 грн