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Амизончик® сироп 10 мг/мл флакон 100 мл с дозирующей ложкой, №1 - Запорожье (171238) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
212,00
Экономия: -40,00 грн
172,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
185,90
Экономия: -9,00 грн
176,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
186,17
Экономия: -16,71 грн
169,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
176,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
202,99
Экономия: -33,21 грн
169,78 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
142,10 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
180,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (6)
193,99
Экономия: -24,21 грн
169,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
192,45
Экономия: -17,97 грн
174,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
181,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
176,35 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
180,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
189,98
Экономия: -22,20 грн
167,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
180,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
180,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
180,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
182,18
Экономия: -14,42 грн
167,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
199,51
Экономия: -26,77 грн
172,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
180,70 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (123)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
180,70 грн