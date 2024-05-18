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АЦЦ® Горячий напиток мед лимон порошок для орального раствора 200 мг пакетик 3 г, №20 - Запорожье (110516) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеке
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
295,30 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), пакетик (8)
339,44
Экономия: -65,24 грн
274,20 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
320,51
Экономия: -45,55 грн
274,96 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
289,83 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
320,99
Экономия: -42,29 грн
278,70 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
320,00
Экономия: -50,00 грн
270,00 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
295,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), пакетик (6)
356,30
Экономия: -77,60 грн
278,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
312,99
Экономия: -34,29 грн
278,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: пакетик (6)
309,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), пакетик (10)
326,32
Экономия: -66,91 грн
259,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: пакетик (8)
276,50 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
289,84 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
295,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), пакетик (2)
319,59
Экономия: -51,39 грн
268,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
317,90
Экономия: -45,62 грн
272,28 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), пакетик (13)
347,50
Экономия: -66,00 грн
281,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
295,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), пакетик (6)
343,02
Экономия: -74,83 грн
268,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), пакетик (15)
310,84
Экономия: -36,42 грн
274,42 грн