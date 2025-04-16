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Фитосепт (Fitosept)
Фитосепт (Fitosept)
Николаев
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 30 мин
Южное, ул. Химиков, 27-Г
75.1 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
25,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
98.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,59
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Крымская, 71
99.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
24,55
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109-А
99.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,81
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14/13
112.9 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
29,71
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Державности, 24-Ж
174.2 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
175.2 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 9
176.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,55
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
204.8 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
27,70
Экономия при брони:
-1,53 грн
26,17
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 30 мин
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М
204.8 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 30 мин
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
222.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
241.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
255.7 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Килия, ул. Гагаринская, 84
266.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,81
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Романовского, 75-А
295.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
27,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 172-Б
317.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,44
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 3
347.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,49
Экономия при брони:
-1,63 грн
26,86
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
348.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
29,51
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
350.1 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,58
Экономия при брони:
-1,72 грн
26,86
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
350.8 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,80
Экономия при брони:
-1,94 грн
26,86
грн
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