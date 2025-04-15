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Фитосепт (Fitosept)
Фитосепт (Fitosept)
Львов
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Галич, ул. Вивчаренко, 11-А
95.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
24,68
Экономия при брони:
-0,20 грн
24,48
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Крайковского, 3/1
112.6 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
25,70
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-В
113.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
25,29
Экономия при брони:
-0,03 грн
25,26
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
113.9 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
24,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Владимир, ул. Ковельская, 51
114.4 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 14/15
139.8 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
22,26
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Коломыя, ул. Вильде, 2
164.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
24,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
181.9 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
24,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
184.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
24,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 40
192.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Нетишин, просп. Независимости, 9
195.8 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
24,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/2-А
208.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Сторожинец, ул. Шевченко Тараса, 25-А
224.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,81
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, ул. Летописная, 1/32
284.7 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 28
422.6 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
22,26
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
457.4 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
465.6 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Бровары, ул. Луценко Анатолия, 27
485.6 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
26,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 172-Б
530.6 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,44
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Державности, 24-Ж
613.2 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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