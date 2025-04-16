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Фитосепт (Fitosept)
Фитосепт (Fitosept)
Кривой Рог
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М
105.1 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
105.2 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
27,10
Экономия при брони:
-0,93 грн
26,17
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
107.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 9
108.8 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,55
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Державности, 24-Ж
109.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
125.8 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Романовского, 75-А
148.4 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
27,50
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 3
202.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,33
Экономия при брони:
-1,47 грн
26,86
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
203.6 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
29,51
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
204.6 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,43
Экономия при брони:
-1,57 грн
26,86
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
204.9 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,64
Экономия при брони:
-1,78 грн
26,86
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Соборности, 74
206.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,23
Экономия при брони:
-1,36 грн
26,87
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
223.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
25,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
244.9 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,59
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Крымская, 71
245.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
24,55
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109-А
245.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,81
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 172-Б
251.6 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,44
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
252.1 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14/13
261.9 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
29,71
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
265.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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