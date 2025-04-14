Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,77
Экономия при брони: -1,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 31
7.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,25
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 59
8.2 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,33
Экономия при брони: -1,47 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
128.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
27,95
Экономия при брони: -1,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
130.4 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,25
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 74
130.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,40
Экономия при брони: -1,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 3
133.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
27,92
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
133.8 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 21
144.4 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 26
144.9 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Украинских Побед, 2
145.6 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Романовского, 75-А
184.9 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
248.8 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Шостка, ул. Заводская, 31
284.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М
295.7 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
296.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,01
Экономия при брони: -1,84 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
334.7 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 9
335.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Державности, 24-Ж
337.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 172-Б
347.4 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм