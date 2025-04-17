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Фитосепт (Fitosept)
Фитосепт (Fitosept)
Чернигов
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Бровары, ул. Луценко Анатолия, 27
118.4 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
26,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Шостка, ул. Заводская, 31
159.8 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,43
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 28
185.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
22,26
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 172-Б
193.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,44
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Сумы, ул. Украинских Побед, 2
250.7 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,51
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 26
253.6 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,44
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Сумы, ул. Троицкая, 21
253.9 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
26,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
25,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
310.3 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
29,51
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Соборности, 74
311.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,50
Экономия при брони:
-1,63 грн
26,87
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 3
313.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,83
Экономия при брони:
-1,97 грн
26,86
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
313.5 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,79
Экономия при брони:
-1,93 грн
26,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
314.7 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
316.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,49
Экономия при брони:
-1,63 грн
26,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, ул. Летописная, 1/32
319.7 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
323.8 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
27,68
Экономия при брони:
-1,51 грн
26,17
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М
323.9 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 9
338.9 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
20,55
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
340.0 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
28,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Державности, 24-Ж
340.2 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/2-А
343.8 км
Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Фитофарм
21,19
грн
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