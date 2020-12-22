Дельталицин (Deltalicin) (173427) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Дельталицин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: 1 ампула содержит пептида дельта-сна (0,0003 г) 0,3 мг;
вспомогательные вещества: глицин.
Лекарственная форма
Порошок лиофилизированный для приготовления капель назальных.
Основные физико-химические свойства: порошок или пористая масса белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Лекарственные средства. Код АТС V03A.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Пептид дельта-сна как основной действующий компонент Дельталицина является естественным нейромодуляторным пептидом, который продуцируется в организме и имеет широкую фармакологическую активность. Этот пептид проявляет выраженное стресспротекторное и адаптогенное действие, увеличивает устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных стрессовых факторов при патологических состояниях вследствие заболеваний различной этиологии. Пептид дельта-сна препятствует возникновению или ограничивает выраженность стресс-индуцированных патологических процессов в организме, его модулирующее действие не проявляется при нормальном физиологическом состоянии организма. Пептид дельта-сна оказывает антидепрессивное и противосудорожное действием, нормализует сон, проявляет антитоксические свойства, повышает умственную и физическую работоспособность, ограничивает вегетативные расстройства. Этот нейропептид увеличивает электрическую стабильность сердца и повышает порог фибрилляции, ограничивает кардиоваскулярные нарушения при стрессе. Пептид дельта-сна уменьшает первичное патологическое влечение к алкоголю, устраняет проявления алкогольной абстиненции.
Фармакокинетика.
Не изучали.
Показания
Симптоматическое лечение стресс-индуцированных расстройств при раздражительности, нарушении эмоционального равновесия, дисфории и расстройствах сна; при симптомах стрессового напряжения (чувство тревоги, снижение памяти, умственной работоспособности).
В наркологической практике как средство для устранения алкогольного абстинентного синдрома и первичного патологического влечения к алкоголю. Препарат наиболее эффективен при наличии в структуре алкогольного абстинентного синдрома вегетативных и аффективных проявлений (субдепрессивных и дисфорических).
При интоксикациях: алкогольной, наркотической.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не выявлено.
Особенности применения
Следует придерживаться рекомендуемых доз.
Способ применения и дозы
Применяют интраназально (капли в нос). Непосредственно перед применением ампулу раскрывать, добавить 10–12 капель дистиллированной или охлажденной до комнатной температуры кипяченой воды и закапывать по 1–2 капли в среднюю часть каждого носового хода с интервалом 15–20 минут (при закапывании препарата в левый носовой ход надо наклонить голову к правому плечу и наоборот). Препарат полностью всасывается слизистой оболочкой носа.
Не допускать попадания препарата в носоглотку.
В зависимости от тяжести заболевания взрослым применять по 1–3 ампулы в сутки в течение 5–10 дней. Курс лечения можно повторить при необходимости через 4–8 недель.
Дети
Опыта применения у детей нет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Порошок по (0,0003 г) 0,3 мг в ампулах или флаконах. По 5 или 10 флаконов или ампул в упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «ФЗ Биофарма», Украина.