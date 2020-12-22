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Дельталицин (Deltalicin) (173427) - инструкция по применению ATC-классификация

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Дельталицин (Deltalicin)
Цена в городе Киев
По рецепту
5 шт, 0,0003 г Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Порошок лиофилизированный для приготовления назальных капель
Дозировка
0,0003 г
Количество штук в упаковке
5 шт.
ATC-група
V03A X05** Пептид дельта-сна
Регистрационное удостоверение
UA/11125/01/01 от 22.12.2020

Дельталицин инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 ампула содержит пептида дельта-сна (0,0003 г) 0,3 мг;

вспомогательные вещества: глицин.

Лекарственная форма

Порошок лиофилизированный для приготовления капель назальных.

Основные физико-химические свойства: порошок или пористая масса белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Лекарственные средства. Код АТС V03A.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Пептид дельта-сна как основной действующий компонент Дельталицина является естественным нейромодуляторным пептидом, который продуцируется в организме и имеет широкую фармакологическую активность. Этот пептид проявляет выраженное стресспротекторное и адаптогенное действие, увеличивает устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных стрессовых факторов при патологических состояниях вследствие заболеваний различной этиологии. Пептид дельта-сна препятствует возникновению или ограничивает выраженность стресс-индуцированных патологических процессов в организме, его модулирующее действие не проявляется при нормальном физиологическом состоянии организма. Пептид дельта-сна оказывает антидепрессивное и противосудорожное действием, нормализует сон, проявляет антитоксические свойства, повышает умственную и физическую работоспособность, ограничивает вегетативные расстройства. Этот нейропептид увеличивает электрическую стабильность сердца и повышает порог фибрилляции, ограничивает кардиоваскулярные нарушения при стрессе. Пептид дельта-сна уменьшает первичное патологическое влечение к алкоголю, устраняет проявления алкогольной абстиненции.

Фармакокинетика.

Не изучали.

Показания

Симптоматическое лечение стресс-индуцированных расстройств при раздражительности, нарушении эмоционального равновесия, дисфории и расстройствах сна; при симптомах стрессового напряжения (чувство тревоги, снижение памяти, умственной работоспособности).

В наркологической практике как средство для устранения алкогольного абстинентного синдрома и первичного патологического влечения к алкоголю. Препарат наиболее эффективен при наличии в структуре алкогольного абстинентного синдрома вегетативных и аффективных проявлений (субдепрессивных и дисфорических).

При интоксикациях: алкогольной, наркотической.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не выявлено.

Особенности применения

Следует придерживаться рекомендуемых доз.

Способ применения и дозы

Применяют интраназально (капли в нос). Непосредственно перед применением ампулу раскрывать, добавить 10–12 капель дистиллированной или охлажденной до комнатной температуры кипяченой воды и закапывать по 1–2 капли в среднюю часть каждого носового хода с интервалом 15–20 минут (при закапывании препарата в левый носовой ход надо наклонить голову к правому плечу и наоборот). Препарат полностью всасывается слизистой оболочкой носа.

Не допускать попадания препарата в носоглотку.

В зависимости от тяжести заболевания взрослым применять по 1–3 ампулы в сутки в течение 5–10 дней. Курс лечения можно повторить при необходимости через 4–8 недель.

Дети

Опыта применения у детей нет.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Порошок по (0,0003 г) 0,3 мг в ампулах или флаконах. По 5 или 10 флаконов или ампул в упаковке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ООО «ФЗ Биофарма», Украина.