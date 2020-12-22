Применяют интраназально (капли в нос). Непосредственно перед применением ампулу раскрывать, добавить 10–12 капель дистиллированной или охлажденной до комнатной температуры кипяченой воды и закапывать по 1–2 капли в среднюю часть каждого носового хода с интервалом 15–20 минут (при закапывании препарата в левый носовой ход надо наклонить голову к правому плечу и наоборот). Препарат полностью всасывается слизистой оболочкой носа.

Не допускать попадания препарата в носоглотку.

В зависимости от тяжести заболевания взрослым применять по 1–3 ампулы в сутки в течение 5–10 дней. Курс лечения можно повторить при необходимости через 4–8 недель.