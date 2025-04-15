Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
270,48
Экономия при брони: -10,88 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
270,36
Экономия при брони: -14,23 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
272,99
Экономия при брони: -16,42 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
273,03
Экономия при брони: -14,84 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Счастливая, 3
8.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
284,88
Экономия при брони: -13,27 грн
Аптека копейка
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
9.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
318,46
Экономия при брони: -19,53 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
11.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
11.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
226,47
Экономия при брони: -11,11 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Шахтерское, ул. Шахтерской Славы, 22
107.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Мед-сервис
Вольногорск, ул. Центральная, 49
110.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Мед-сервис
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
118.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
121.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
275,39
Экономия при брони: -40,86 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Ботаническая, 6
122.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Мед-сервис
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43
170.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
181.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
315,64
Экономия при брони: -11,09 грн
Бажаемо здоровья
Новая Прага, ул. Центральная, 31-А
185.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Златополь, м-н 4-й, 5
188.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Аптека копейка
Кременчуг, ул. Бульбы Тараса, 12
191.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
280,59
Экономия при брони: -15,64 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Молодежная, 19
192.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
256,68
Экономия при брони: -12,61 грн