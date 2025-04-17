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Афлодерм (Afloderm)
Афлодерм (Afloderm)
Винница
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
77.8 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
248,61
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
113.3 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
269,20
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Красилов, ул. Грушевского, 140
118.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
193,80
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 110
125.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
211,19
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 35-А
152.3 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
244,24
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Тальное, ул. Защитников Украины, 2-А
165.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
254,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тарасовцы, ул. Центральная, 139-А
193.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
260,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоселица, ул. Центральная, 21
198.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
209,83
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Видиневского, 22-Д/1
236.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
194,22
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
251.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
298,90
Экономия при брони:
-8,97 грн
289,93
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
252.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
263,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 12
252.3 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
247,85
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 24
258.7 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
264,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
275.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
235,70
грн
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Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
275,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 62
275.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
203,98
грн
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Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
276.0 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
197,82
Экономия при брони:
-6,78 грн
191,04
грн
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Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
276.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
237,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Строителей, 5
277.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
168,91
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 63/1
277.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
301,22
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Франко Ивана, 12-А/1
277.4 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
205,80
Экономия при брони:
-3,70 грн
202,10
грн
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