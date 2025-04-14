Одесса (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 33
9.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 70
11.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
260,63
Экономия при брони: -13,25 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Александрийская, 21-А
21.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
62.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
216,38
Экономия при брони: -12,60 грн
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
221,66
Экономия при брони: -12,71 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
111.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
267,83
Экономия при брони: -9,21 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
112.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
269,62
Экономия при брони: -10,91 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
114.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Мед-сервис
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
118.7 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Мед-сервис
Николаев, ул. Троицкая, 238-Г
119.2 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Строителей, 5
132.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 3
148.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
289,57
Экономия при брони: -17,93 грн
Бажаемо здоровья
Южноукраинск, просп. Независимости, 12
153.3 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Мед-сервис
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Біла ромашка
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
153.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
298,90
Экономия при брони: -8,97 грн
Аптека копейка
Баштанка, ул. Полтавская, 1
167.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
273,17
Экономия при брони: -16,41 грн
Бажаемо здоровья
Болград, просп. Соборный, 144-А
183.5 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Измаил, просп. Независимости, 72-П
190.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Измаил, ул. Покровская, 77-А
191.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Измаил, ул. Коммерческая, 58
191.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo