Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
269,96
Экономия при брони: -11,69 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
272,01
Экономия при брони: -13,20 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Мед-сервис
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
8.2 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Мед-сервис
Николаев, ул. Троицкая, 238-Г
8.7 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 3
58.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
291,15
Экономия при брони: -19,62 грн
Аптека копейка
Баштанка, ул. Полтавская, 1
62.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
266,28
Экономия при брони: -9,49 грн
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Строителей, 5
88.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 70
99.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
256,59
Экономия при брони: -9,38 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 33
112.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Южноукраинск, просп. Независимости, 12
116.0 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Мед-сервис
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Біла ромашка
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
116.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
298,90
Экономия при брони: -8,97 грн
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
124.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Александрийская, 21-А
124.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Мед-сервис
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
144.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
145.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
219,00
Экономия при брони: -15,70 грн
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
224,34
Экономия при брони: -15,39 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
174.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
262,41
Экономия при брони: -17,47 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
175.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
267,75
Экономия при брони: -10,95 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
176.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
269,89
Экономия при брони: -13,88 грн