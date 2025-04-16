Киев
Афлодерм (Afloderm)

Афлодерм (Afloderm)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Николаев
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
269,96
Экономия при брони: -11,69 грн
258,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
272,01
Экономия при брони: -13,20 грн
258,81 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
263,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
8.2 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
204,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Троицкая, 238-Г
8.7 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
194,10 грн
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
216,60 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 3
58.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
291,15
Экономия при брони: -19,62 грн
271,53 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Баштанка, ул. Полтавская, 1
62.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
266,28
Экономия при брони: -9,49 грн
256,79 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Строителей, 5
88.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
168,91 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
99.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
256,59
Экономия при брони: -9,38 грн
247,21 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
112.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
263,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 12
116.0 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
247,85 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
274,60 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
116.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
298,90
Экономия при брони: -8,97 грн
289,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
124.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
225,01 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Александрийская, 21-А
124.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
180,89 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
144.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
313,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
145.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
219,00
Экономия при брони: -15,70 грн
203,30 грн
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
224,34
Экономия при брони: -15,39 грн
208,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
174.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
262,41
Экономия при брони: -17,47 грн
244,94 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
175.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
267,75
Экономия при брони: -10,95 грн
256,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
176.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
269,89
Экономия при брони: -13,88 грн
256,01 грн
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