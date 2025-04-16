Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
275,39
Экономия при брони: -40,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Ботаническая, 6
30.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 15 мин
Вольногорск, ул. Центральная, 49
78.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Прага, ул. Центральная, 31-А
81.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Полтавская, 1
90.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
265,89
Экономия при брони: -9,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
106.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
274,49
Экономия при брони: -18,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
108.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
270,26
Экономия при брони: -13,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
108.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
256,97
Экономия при брони: -12,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
121.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
226,47
Экономия при брони: -11,11 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
121.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43
123.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
124.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
318,46
Экономия при брони: -19,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
124.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
315,64
Экономия при брони: -11,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
124.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
284,88
Экономия при брони: -13,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
133.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
270,48
Экономия при брони: -11,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
133.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
270,36
Экономия при брони: -14,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
134.9 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
137.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
272,99
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Бульбы Тараса, 12
137.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
280,59
Экономия при брони: -15,64 грн