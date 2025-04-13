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Афлодерм (Afloderm)
Афлодерм (Afloderm)
Харьков
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Златополь, м-н 4-й, 5
66.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
210,11
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Шахтерское, ул. Шахтерской Славы, 22
182.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
279,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43
218.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
231,90
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Бульбы Тараса, 12
223.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
280,70
Экономия при брони:
-15,77 грн
264,93
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Молодежная, 19
224.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
259,73
Экономия при брони:
-15,52 грн
244,21
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
228.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
320,20
Экономия при брони:
-15,26 грн
304,94
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 12 мин
Вольногорск, ул. Центральная, 49
233.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
246,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
250.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
285,31
Экономия при брони:
-14,23 грн
271,08
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
251.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
319,91
Экономия при брони:
-20,56 грн
299,35
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
251.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
233,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
251.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
223,89
Экономия при брони:
-8,53 грн
215,36
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
253.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
276,72
Экономия при брони:
-16,93 грн
259,79
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
253.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
274,51
Экономия при брони:
-17,53 грн
256,98
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
256.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
271,21
Экономия при брони:
-14,39 грн
256,82
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
256.2 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
202,55
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
256.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
273,96
Экономия при брони:
-15,01 грн
258,95
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Ботаническая, 6
282.1 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
160,83
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
282.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
274,16
Экономия при брони:
-14,46 грн
259,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Прага, ул. Центральная, 31-А
289.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
212,17
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
330.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
300,70
грн
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