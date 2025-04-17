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Афлодерм (Afloderm)
Афлодерм (Afloderm)
Чернигов
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Открыто
Закроется в 21:00
Семеновка, ул. Самойловича, 2
116.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
215,57
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Тальное, ул. Защитников Украины, 2-А
293.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
254,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Молодежная, 19
302.8 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
262,83
Экономия при брони:
-17,93 грн
244,90
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Бульбы Тараса, 12
303.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
280,41
Экономия при брони:
-15,13 грн
265,28
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
315.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
316,16
Экономия при брони:
-11,63 грн
304,53
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
339.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
272,14
Экономия при брони:
-16,05 грн
256,09
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
339.5 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
268,50
Экономия при брони:
-12,16 грн
256,34
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
340.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
261,67
Экономия при брони:
-17,32 грн
244,35
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новая Прага, ул. Центральная, 31-А
345.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
212,17
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Владимирец, ул. Почтовая, 15
356.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
217,78
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Красилов, ул. Грушевского, 140
365.7 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
193,80
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
384.1 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
244,97
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
384.6 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
269,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
387.9 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
246,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Ботаническая, 6
407.4 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
160,83
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
407.6 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
269,65
Экономия при брони:
-39,16 грн
230,49
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
408.2 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
298,90
Экономия при брони:
-8,97 грн
289,93
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
408.3 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
274,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 12
408.5 км
Афлодерм мазь 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
247,85
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Златополь, м-н 4-й, 5
419.0 км
Афлодерм крем 0.5 мг/г туба 20 г №1
Belupo
210,11
грн
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