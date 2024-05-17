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Афлодерм мазь 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Одесса (121222) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
269,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
209,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
180,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
213,99 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
226,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3)
227,12 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
226,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (3)
301,32
Экономия: -32,56 грн
268,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
254,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (2)
312,71
Экономия: -42,85 грн
269,86 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г
Всего: упаковка (1)
226,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
233,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
294,75
Экономия: -24,69 грн
270,06 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
255,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
286,96
Экономия: -20,73 грн
266,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 82
Всего: упаковка (1)
219,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
306,70
Экономия: -38,15 грн
268,55 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
226,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
226,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Всего: упаковка (1)
166,70 грн
В городе Одесса больше нет предложений с препаратом