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Афлодерм мазь 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Львов (121222) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
264,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
297,99
Экономия: -78,33 грн
219,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
233,73
Экономия: -14,07 грн
219,66 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
255,50
Экономия: -38,80 грн
216,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
255,31
Экономия: -33,79 грн
221,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
316,99
Экономия: -97,33 грн
219,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
268,99
Экономия: -49,33 грн
219,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
283,99
Экономия: -64,33 грн
219,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
307,99
Экономия: -88,33 грн
219,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
303,99
Экономия: -84,33 грн
219,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -59,33 грн
219,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
260,34
Экономия: -28,85 грн
231,49 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (2)
234,10
Экономия: -33,00 грн
201,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
260,04
Экономия: -33,79 грн
226,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
244,78
Экономия: -21,53 грн
223,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (1)
307,99
Экономия: -88,33 грн
219,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (1)
286,99
Экономия: -67,33 грн
219,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
247,47
Экономия: -23,27 грн
224,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
296,83
Экономия: -35,18 грн
261,65 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
200,40 грн