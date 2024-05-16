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Афлодерм мазь 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Харьков (121222) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
242,60
Экономия: -41,50 грн
201,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
229,11 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
219,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
189,74 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
227,36 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
202,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
230,86 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
257,73
Экономия: -33,43 грн
224,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
233,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
249,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
250,71
Экономия: -27,79 грн
222,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
286,85
Экономия: -22,69 грн
264,16 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
194,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (1)
181,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
242,17
Экономия: -26,04 грн
216,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
193,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
246,47
Экономия: -21,51 грн
224,96 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (1)
228,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (2)
247,77
Экономия: -28,10 грн
219,67 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (1)
182,55 грн