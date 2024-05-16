Афлодерм мазь 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Харьков (121222) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 37 аптеках
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Харьков, ул. Молочная, 6
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, ул. Сумская, 41/2
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
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Харьков, пл. Свободы, 8
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, просп. Науки, 39
Аптека копейка
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Аптека низких цен
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Мед-сервис
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