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Афлодерм крем 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Львов (121220) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
226,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
210,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
226,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
248,99
Экономия: -34,84 грн
214,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
213,09 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
225,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
226,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
226,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
239,00
Экономия: -13,84 грн
225,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
261,62
Экономия: -33,80 грн
227,82 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
226,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
291,99
Экономия: -77,84 грн
214,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
267,99
Экономия: -53,84 грн
214,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
319,99
Экономия: -105,84 грн
214,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
219,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
242,99
Экономия: -28,84 грн
214,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
226,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
Всего: упаковка (1)
225,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
226,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
226,00 грн