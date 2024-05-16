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Афлодерм крем 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Харьков (121220) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
243,92
Экономия: -22,80 грн
221,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
223,10 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
237,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
223,10 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
204,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
252,99
Экономия: -35,18 грн
217,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
245,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
236,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
238,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
223,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
236,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
237,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
234,18 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
224,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
223,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
263,94
Экономия: -39,25 грн
224,69 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
204,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
207,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
244,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
242,23 грн