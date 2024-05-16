Афлодерм крем 0,5 мг/г туба 20 г, №1 - Харьков (121220) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 84 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (34)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Первая аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (34)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Экономная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (34)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (34)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72