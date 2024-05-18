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Аскорил таблетки, №50 - Запорожье (328863) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
505,00
Экономия: -114,00 грн
391,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
426,88
Экономия: -20,68 грн
406,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: таблетки (20)
454,85
Экономия: -46,68 грн
408,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: таблетки (30)
394,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
459,99
Экономия: -64,03 грн
395,96 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
460,00
Экономия: -69,00 грн
391,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
460,00
Экономия: -69,00 грн
391,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), таблетки (4)
505,90
Экономия: -108,50 грн
397,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
439,99
Экономия: -44,03 грн
395,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки (30)
464,90
Экономия: -48,77 грн
416,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки (30)
394,24 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
460,00
Экономия: -69,00 грн
391,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки (40)
453,78
Экономия: -38,09 грн
415,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: таблетки (40)
466,99
Экономия: -82,48 грн
384,51 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
477,30
Экономия: -84,30 грн
393,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
489,27
Экономия: -84,90 грн
404,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), таблетки (2)
442,03
Экономия: -22,53 грн
419,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
422,08
Экономия: -15,88 грн
406,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
460,00
Экономия: -69,00 грн
391,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (3), таблетки (1)
469,92
Экономия: -49,97 грн
419,95 грн