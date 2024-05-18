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Аскорил таблетки, №20 - Запорожье (183065) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: таблетки (1)
186,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
222,58
Экономия: -47,43 грн
175,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
188,19 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: таблетки (1)
209,90
Экономия: -30,50 грн
179,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
188,99
Экономия: -9,52 грн
179,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки (10)
208,67
Экономия: -30,79 грн
177,88 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
220,20
Экономия: -48,60 грн
171,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: таблетки (1)
190,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: таблетки (10)
208,41
Экономия: -33,58 грн
174,83 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
182,99
Экономия: -3,52 грн
179,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
205,99
Экономия: -26,52 грн
179,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
218,55
Экономия: -43,80 грн
174,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
224,59
Экономия: -48,59 грн
176,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: таблетки (1)
177,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
209,58
Экономия: -13,27 грн
196,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: таблетки (10)
215,70
Экономия: -38,17 грн
177,53 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
262,50
Экономия: -83,10 грн
179,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
188,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
Всего: упаковка (1)
214,03
Экономия: -38,03 грн
176,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
213,63
Экономия: -37,79 грн
175,84 грн