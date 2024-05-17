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Арфазетин сбор пачка 75 г тм Solution Pharm, №1 - Одесса (897174) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (3)
67,65 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
68,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (4)
68,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (2)
68,47 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (4)
68,14 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (2)
65,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (2)
67,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (3)
68,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
68,17 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (1)
69,07 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (2)
67,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
68,43 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
67,69 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 162
Всего: упаковка (1)
69,32 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 75
Всего: упаковка (2)
68,41 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (2)
68,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (4)
67,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 155
Всего: упаковка (4)
67,95 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ул. Строительная, 48-Г
Всего: упаковка (2)
67,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
Всего: упаковка (1)
67,82 грн