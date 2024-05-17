Все аптеки Украины
Диетические добавкиСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМАНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТАДругие лекарственные средства, применяемые при диабетеДругие препаратыATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМАНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТАДругие лекарственные средства, применяемые при диабетеДругие препаратыАрфазетинЦены в аптеках

Арфазетин сбор фильтр-пакет 1.5 г, №10 - Одесса (895627) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
50,47 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (2)
44,48
Экономия: -5,61 грн
38,87 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
51,10 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 36
Всего: упаковка (3)
52,93 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом