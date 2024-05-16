Арфазетин сбор пачка 75 г тм АйВи, №1 - Харьков (833077) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
В других городах:
Аптека24
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Аптека24
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Аптека24
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (11)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Авк фарм
Подробнее
Всего: упаковка (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Аптека24
Подробнее
Всего: упаковка (6)
Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
В других городах больше нет предложений с препаратом