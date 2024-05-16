Все аптеки Украины
Диетические добавкиСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМАНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТАДругие лекарственные средства, применяемые при диабетеДругие препаратыATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМАНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТАДругие лекарственные средства, применяемые при диабетеДругие препаратыАрфазетинЦены в аптеках

Арфазетин сбор фильтр-пакет 1.5 г тм АйВи, №20 - Львов (792179) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (2)
50,70 грн
Авк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (10)
40,00 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
Всего: упаковка (5)
49,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
42,08 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
42,18 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Всего: упаковка (1)
47,70 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Всего: упаковка (4)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
41,00
Экономия: -6,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (3)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
Всего: упаковка (1)
41,00
Экономия: -6,00 грн
35,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (2)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
Всего: упаковка (3)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (3)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (7)
41,00
Экономия: -6,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (3)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (2)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (5)
50,60 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн