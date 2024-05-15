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Арфазетин сбор фильтр-пакет 1.5 г тм АйВи, №20 - Днепр (Днепропетровск) (792179) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (5)
50,60 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (2)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (3)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (3)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (5)
48,00
Экономия: -13,00 грн
35,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
Всего: упаковка (2)
48,00
Экономия: -13,00 грн
35,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (3)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (16)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
Всего: упаковка (2)
50,00
Экономия: -14,00 грн
36,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (7)
41,00
Экономия: -6,00 грн
35,00 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
Всего: упаковка (3)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (2)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
Всего: упаковка (1)
41,00
Экономия: -6,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (2)
49,10 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
47,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (3)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн