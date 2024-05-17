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Арфазетин сбор сбор пачка 75 г, №1 - Одесса (592247) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
59,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (3)
59,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
59,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (8)
59,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (3)
60,13 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 83-В
Всего: упаковка (1)
60,09 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
59,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 171/15
Всего: упаковка (2)
59,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 36/1
Всего: упаковка (1)
59,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/5
Всего: упаковка (1)
59,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
Всего: упаковка (3)
59,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 26
Всего: упаковка (3)
59,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. Верхняя, 1
Всего: упаковка (2)
60,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 182
Всего: упаковка (3)
59,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 20 мин
Снигиревка, ул. Суворова, 104
Всего: упаковка (2)
59,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Первомайск, ул. Грушевского Михаила, 23-А
Всего: упаковка (3)
59,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
Всего: упаковка (2)
59,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Первомайск, ул. Корабельная, 22/4
Всего: упаковка (1)
59,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Измаил, просп. Независимости, 68-А
Всего: упаковка (3)
59,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Торговая, 47-А
Всего: упаковка (2)
59,35 грн