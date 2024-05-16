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Арфазетин сбор сбор пачка 75 г, №1 - Львов (592247) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (3)
59,58 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (2)
59,32 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (3)
59,34 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (3)
59,93 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (3)
59,77 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 50
Всего: упаковка (1)
59,54 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
59,38 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (3)
60,11 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 1
Всего: упаковка (2)
59,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 70
Всего: упаковка (2)
59,53 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 21
Всего: упаковка (8)
59,39 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (7)
59,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-В
Всего: упаковка (1)
60,13 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 5/1
Всего: упаковка (2)
59,99 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (3)
59,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (4)
60,11 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 57/70
Всего: упаковка (4)
59,39 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
Всего: упаковка (3)
59,34 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Острожского, 24
Всего: упаковка (3)
60,04 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Ровно, ул. Соборная, 336
Всего: упаковка (2)
59,96 грн