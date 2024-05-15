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Арфазетин сбор сбор пачка 75 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (592247) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (3)
59,77 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (1)
59,53 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (3)
60,10 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (1)
59,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (3)
59,81 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (3)
59,80 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (2)
60,10 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (3)
59,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 14-А
Всего: упаковка (3)
59,66 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: упаковка (1)
59,29 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (2)
59,29 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (2)
60,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Аношкина, 22-А
Всего: упаковка (1)
60,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
60,12 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (1)
59,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Царичанка, ул. Центральная, 118-З
Всего: упаковка (1)
59,31 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
60,03 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (3)
59,54 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
59,29 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
59,84 грн