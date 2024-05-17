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Арфазетин сбор сбор 1,5 г фильтр-пакет, №20 - Одесса (560764) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
59,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (6)
59,63 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
59,46 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Невского Александра, 43
Всего: упаковка (1)
51,98 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 6
Всего: упаковка (10)
59,66 грн
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Закрыто Открывается через 20 мин
Березовка, пер. Шевченко Тараса, 4
Всего: упаковка (1)
59,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (1)
58,07
Экономия: -5,81 грн
52,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
Всего: упаковка (1)
58,38
Экономия: -6,12 грн
52,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Николаев, просп. Мира, 40-А
Всего: упаковка (1)
58,44
Экономия: -6,18 грн
52,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 1
Всего: упаковка (2)
59,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
Всего: упаковка (1)
59,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Первомайск, ул. Корабельная, 22/4
Всего: упаковка (1)
60,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Болград, ул. Почтовая, 67
Всего: упаковка (4)
59,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Помошная, ул. Победы, 62
Всего: упаковка (16)
59,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Добровеличковка, ул. Центральная, 105
Всего: упаковка (1)
59,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Смолино, ул. Казакова, 18-Д
Всего: упаковка (3)
60,03 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Новое, ул. Металлургов, 5
Всего: упаковка (6)
59,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (6)
60,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 69-А
Всего: упаковка (6)
59,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 81-А
Всего: упаковка (4)
60,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
Всего: упаковка (2)
60,12 грн