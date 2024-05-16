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Арфазетин сбор сбор 1,5 г фильтр-пакет, №20 - Киев (560764) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (5)
59,54 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (3)
59,68 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (2)
59,41 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лагерная, 46/48
Всего: упаковка (5)
59,84 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Верховного Совета, 27
Всего: упаковка (1)
59,79 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (2)
59,61 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (1)
60,05 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
Всего: упаковка (8)
60,02 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милославская, 43
Всего: упаковка (1)
59,88 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-А
Всего: упаковка (2)
59,47 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (2)
59,38 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 136-Ж
Всего: упаковка (9)
59,57 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 15
Всего: упаковка (2)
59,28 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (2)
59,87 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (2)
59,71 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Чайки, ул. Лобановского, 24
Всего: упаковка (1)
57,24
Экономия: -4,98 грн
52,26 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 1
Всего: упаковка (3)
59,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 9
Всего: упаковка (5)
60,02 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 231
Всего: упаковка (3)
59,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Гостомель, ул. Свято-Покровская, 86-Г
Всего: упаковка (1)
59,54 грн