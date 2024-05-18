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Арфазетин сбор пачка 75 г с внутренним пакетом, №1 - Запорожье (173007) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
81,00
Экономия: -28,00 грн
53,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
66,37 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
76,00
Экономия: -23,00 грн
53,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
76,00
Экономия: -23,00 грн
53,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
66,37 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -23,00 грн
53,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
76,00
Экономия: -23,00 грн
53,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (2)
76,00
Экономия: -23,00 грн
53,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
69,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
70,87
Экономия: -19,53 грн
51,34 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (1)
72,00
Экономия: -19,00 грн
53,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
56,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
72,00
Экономия: -19,00 грн
53,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
76,00
Экономия: -23,00 грн
53,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
73,01 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (2)
66,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (2)
73,67
Экономия: -22,35 грн
51,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (2)
66,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
66,37 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
76,00
Экономия: -23,00 грн
53,00 грн