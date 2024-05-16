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Арфазетин сбор фильтр-пакет 1.5 г, №20 - Киев (144109) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 548 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
72,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (3)
71,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
61,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
69,55 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
89,80
Экономия: -27,15 грн
62,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
58,35
Экономия: -6,09 грн
52,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (3)
106,90
Экономия: -32,35 грн
74,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (4)
58,12
Экономия: -5,86 грн
52,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (3)
71,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
76,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
58,64
Экономия: -6,38 грн
52,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (6)
58,26
Экономия: -6,00 грн
52,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
94,30
Экономия: -28,49 грн
65,81 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (1)
103,80
Экономия: -31,42 грн
72,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (6)
56,99
Экономия: -4,73 грн
52,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (3)
69,65 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
69,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (5)
57,16
Экономия: -4,90 грн
52,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
67,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (2)
69,55 грн