Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯПрочие противовирусные средстваУмифеновирАрбивир-Здоровье ФортеЦены в аптеках

Арбивир-Здоровье Форте капсулы 200 мг блистер, №10 - Запорожье (158972) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
164,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
164,40 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
164,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
161,43 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
185,50
Экономия: -30,29 грн
155,21 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
186,00
Экономия: -26,00 грн
160,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
164,40 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (23)
180,99
Экономия: -25,78 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
164,40 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
164,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
164,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
164,40 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
164,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
164,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
164,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
164,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
164,40 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
164,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
164,40 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
176,99
Экономия: -21,78 грн
155,21 грн