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Аладин®-Фармак таблетки 10 мг блистер в пачке, №50 - Запорожье (541645) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
48,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
55,22
Экономия: -6,38 грн
48,84 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
49,94
Экономия: -1,10 грн
48,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
48,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
50,54 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
46,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: таблетки (20)
50,03
Экономия: -1,19 грн
48,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
55,22
Экономия: -6,38 грн
48,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
52,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
48,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
48,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
46,60 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (2)
48,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: таблетки (10)
50,00
Экономия: -1,16 грн
48,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
46,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (2)
48,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
46,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (1)
42,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
50,08
Экономия: -1,24 грн
48,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (2)
48,13 грн